В Петровском началось разминирование территорий

На участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области 13 ноября началось разминирование территорий. На это уйдет до семи суток, сообщил начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - заявил он.

Контролируемые Россией войска также приступили к разминированию.

"Согласно подтверждению ОБСЕ, мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - подчеркнул Агеев.

Напомним, что возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.