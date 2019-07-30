"Яжемать": в Подмосковье женщина заперла 2-летнего сына в камере хранения супермаркета

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета.
Об этом сообщает местное издание «Подмосковье сегодня».
Как сообщили сотрудники магазина, покупатели услышали громкий детский плач в одной из ячеек камеры хранения. Ящик вскрыли.
По словам очевидцев, там находился ребенок, который был в истерике.
На все замечания его мать заявила, что он сам туда залез.
Затем женщина резко схватила ребенка и убежала.
Информация об инциденте передана в местный отдел полиции по делам несовершеннолетних.