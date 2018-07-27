В поисках пропавшего ключевого свидетеля потерпевшие по делу о ДТП на Сумской обратились за помощью в МОЗ Украины

Потерпевшие по делу о кровавом ДТП на Сумской, в котором осенью погибли 6 человек обратились за помощью к и.о.министра охраны здоровья Украины Ульяне Супрун в поисках пропавшего свидетеля по делу – врача-нарколога Елены Федирко, которая отбирала у водителя Лексуса Елены Зайцевой анализы сразу после ДТП и обнаружила в ее крови опиаты.

Об этом сообщила и.о.министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук.

«На днях к нам обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь. Исчез один из основных свидетелей по делу - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что в организме Зайцевой содержались признаки наркотического опьянения», - сообщила Ульяна Супрун.

«Для следствия это означает, что доказательства труднее собрать. Другая проблема - невозможно получить заключение, находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. В судебном заседании врач не оказал однозначный ответ на этот вопрос.

Поручила подчиненному министерству учреждению подготовить заключение по этому случаю», - проинформировала Супрун.