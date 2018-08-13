В Покотиловке у местного жителя в доме нашли партию наркотиков

13 августа 2018 г. 12:44
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В полицию поступила информация о том, что в одном из домовладений в поселке Покотиловка употребляют наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска квартиры 25-летнего жителя поселка Покотиловка полицейские обнаружили и изъяли 35 бумажных свертков с веществом растительного происхождения в высушенном и измельченном состоянии, а также принадлежности для употребления наркотических веществ.

Злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, признал вину и пояснил, что данное вещество он хранил для личного употребления.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 

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