В полиции прокомментировали стрельбу возле парка Артема

Как сообщили в Слободском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации группа молодчиков начала собираться в районе парка Артема возле завода "Турбоатом" накануне около 20.00. По словам очевидцев, их было от 30 до 40 человек, спустя несколько минут началась перестрелка, после - участники конфликта разбежались в разные стороны. Затем в дежурную часть поступил звонок о том, что на месте ЧП находится раненный мужчина.

В данный момент пострадавший находится в больнице скорой и неотложной помощи, у него сквозное огнестрельное ранение, сообщают в полиции, повреждены внутренние органы.

"На месте происшествия следственно-оперативной группой были изъяты патроны от пистолета, который стреляет резиновыми пулями, 10 гильз, был изьят один охотничий патрон 12 калибра и фрагменты дроби, также на месте проишсетсвия была изьята кровь. В настоящий момент эти все вещественные доказательства направлены на экспертизу. После проведения всех экспертиз будет понятно кому принадлежит оружие и кто из него стрелял," - рассказал начальник Слободского отдела полиции Александр Козленко

В полиции подчеркивают, что на месте ЧП никто задержан не был. Являются ли участники конфликта добровольцами, членами известных в Харькове общественных организаций или бойцами АТО правоохранители пока выясняют, точной информации, отмечают, нет. Также в полиции уточняют информацию были ли знакомы ранее участники стрельбы и была ли их встреча возле парка Артема запланирована заранее.

Напомним, 31 августа поздно вечером произошла перестрелка на улице Энергетической вблизи завода "Турбоатом" и парка Артема.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство", также данные о событии внесены в ЕРДР по статье "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".