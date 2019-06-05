В полиции проверят все заявления недостойного поведения сотрудников в быту - Князев

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня, 5 июня, провел внеплановое совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время совещания речь шла о состоянии дисциплины и законности в органах и подразделениях Национальной полиции.

Сергей Князев отметил, что трагедия в Киевской области с пятилетним Кириллом Тлявовим поразила все полицейское общество.

«Мы обнаружили в области системные проблемы в блоке превенции, и несколько недель назад было принято решение об изменении всего руководящего состава этих подразделений. За два года службы в должности Председателя было мало областей, в отличие от Киевской, куда я приезжал и освобождал всю вертикаль блока общественной безопасности », - сообщил глава Нацполиции.

22 мая на совещании в областном главке было изменено весь личный состав руководителей блока превенции Киевщины - от заместителя начальника полиции области до начальника отдела и отделения именно в Переяслав-Хмельницком подразделении. Сергей Князев добавил, что на все руководящие должности были назначены в основном молодые работники, которые показали положительные результаты в работе.

«Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предварительным докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было », - отметил он.

Подразделениямправоохранителей необходимо немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.