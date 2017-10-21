В полиции проверяют обоих участников ДТП на Сумской, - Бех

21 октября 2017 г. 16:39
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Определить степень вины обоих водителей сможет только автотехническая экспертиза, результаты которой будут известны не раньше, чем через 10 дней.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам сейчас правоохранители продолжают изучать видео с камер наблюдения. По результатам всех экспертиз будет дана оценка каждому участнику ДТП.

Напомним, вечером 18 октября Лексус после столкновения с автомобилем Фольксваген вылетел на тротуар в толпу. Пять человек погибли, 6 пострадавших до сих пор остаются в больницах. 

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