В полиции проверяют обоих участников ДТП на Сумской, - Бех

Определить степень вины обоих водителей сможет только автотехническая экспертиза, результаты которой будут известны не раньше, чем через 10 дней.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам сейчас правоохранители продолжают изучать видео с камер наблюдения. По результатам всех экспертиз будет дана оценка каждому участнику ДТП.

Напомним, вечером 18 октября Лексус после столкновения с автомобилем Фольксваген вылетел на тротуар в толпу. Пять человек погибли, 6 пострадавших до сих пор остаются в больницах.