В полиции рассказали о ходе расследования дела о покушении на Кернеса

27 декабря 2017 г. 15:48
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Харьковские правоохранители сообщили о ходе расследования по делу о покушении на Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, которое произошло в апреле 2014 года. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж.

Как сообщил Сергей Чиж, по делу о покушении на Геннадия Кернеса был изменен состав следственно-оперативной группы.

У следствия появились новые версии, а также следствием были назначены повторные экспертизы по делу.

По словам Сергея Чижа, следствие сотрудничает как с потерпевшим, так и с людьми, которые могут предоставить какую-либо информацию.

Расследование продолжается.

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