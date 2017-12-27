В полиции рассказали о ходе расследования дела о покушении на Кернеса

Харьковские правоохранители сообщили о ходе расследования по делу о покушении на Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, которое произошло в апреле 2014 года. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж.

Как сообщил Сергей Чиж, по делу о покушении на Геннадия Кернеса был изменен состав следственно-оперативной группы.

У следствия появились новые версии, а также следствием были назначены повторные экспертизы по делу.

По словам Сергея Чижа, следствие сотрудничает как с потерпевшим, так и с людьми, которые могут предоставить какую-либо информацию.

Расследование продолжается.