В полиции рассказали о ходе расследования взрыва на газораспределительной станции под Харьковом

В харьковской полиции рассказали о ходе расследования взрыва на газораспределительной станции в селе Березовское Дергачевского района.

Напомним, в результате взрыва два человека погибли на месте, еще один пострадавший впоследствии скончался в больнице. Семь человек получили различные травмы.

Ранее сообщалось о состоянии здоровья пострадавших.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, следствие уже опросило всех семерых пострадавших.

По делу назначены 10 судебно-медицинских экспертиз. Среди них комплексные экспертизы - взрыво-техническая и пожарно-техническая, которые, по данным правоохранителей, могут длиться примерно месяц.

Также будет проведена инженерно-техническая экспертиза по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Как отметили в полиции, она может длиться от трех месяцев до полугода.

Сейчас расследование продолжается в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.