В полиции рассказали о количестве детей, погибших в ДТП, на воде и от суицида с начала лета в Украине

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал о большом количестве смертельных случаев с несовершеннолетними украинцами, произошедших на водоемах и дорогах страны с начала лета.

"Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах страны вследствие утопления погибло 53 ребенка: до 10 лет - 22 ребенка, с 11 до 13 - 15 детей и с 14 до 17 лет - 16 детей. За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок", - сообщил Вячеслав Аброськин в своей странице в Фейсбук.

По данным Минсоцполитики Украины на территории Донецкой и Луганской областей, которые для сравнения статистики смертности привел Аброськин, за все время войны погибло 68 детей.

Также Вячеслав Аброськин сообщил, что за семь месяцев этого года были осуществлены 156 попыток суицидов, из них - 58 доведены до конца, где несовершеннолетние погибли. В течение лета произошло 6 суицидов несовершеннолетних.

По словам Аброськина, взрослые должны защищать детей и делать все, чтобы они избегали опасности.

«Мы должны научиться вовремя приходить на помощь нашим детям. Мы больше обращаем внимание общества на что угодно, кроме своих детей, и теряем наше будущее», - написал замглавы Нацполиции Украины.