В полиции рассказали о расследовании разбойного нападения на дороге на жителя Донецкой области

Как сообщалось вчера, суд взял под стражу пятерых задержанных подозреваемых в дерзком разбойном нападении на дороге на жителя Донецкой области.

В полиции рассказали подробности расследования дела.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июня в полицию поступило заявление от 45-летнего жителя города Лиман Донецкой области.

Мужчина сообщил, что возле села Оскол Изюмского района неизвестные на автомобиле спровоцировали ДТП с его машиной, затем избили его и завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.

Полицейские составили автопортрет одного из преступников, который во время нападения был без маски.

Со слов потерпевшего стало известно, что этот мужчина на иномарке спровоцировал лобовое столкновение с его автомобилем.

После ДТП злоумышленник вышел из машины и начал "выяснять отношения" с водителем.

В это время из леса выбежали несколько молодых людей в масках с оружием в руках и открыли стрельбу.

Пострадавший попытался убежать, но злоумышленники догнали его и избили до потери сознания.

Через некоторое время потерпевший пришел в себя и увидел, что его машина находится возле леса, а чуть дальше горит авто нападающих.

Также он обнаружил пропажу из его авто личных вещей и около 50 000 долларов.

При расследовании правоохранители выдвинули несколько версий, главной из которых стало возможное участие в нападении человека, близкого к кругу знакомых потерпевшего.

Так в поле зрения правоохранителей попал 36-летний местный житель, ранее судимый за сбыт наркотиков. Полицейские установили, что в последнее время мужчина постоянно жил в Харькове и поддерживал дружеские отношения с гражданами Азербайджана.

В ходе отработки этой информации правоохранители выявили преступную деятельность пяти человек - четырех граждан Азербайджана в возрасте от 24 до 32 лет и одного украинца.

Всех подозреваемых задержали полицейские совместно с бойцами «КОРД».

При одновременных обысках по месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские нашли и изъяли вещественные доказательства: пистолет ТТ, пистолет «Glock», патроны к указанным пистолетам, бронежилет, патроны к мелкокалиберной винтовке, кастет, охотничий нож, саблю и вещи потерпевшего.

На автомобили, на которых передвигались преступники и авто, принадлежащие им, был наложен арест.

Уголовное производство ведется по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Всем арестованным подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.