В полиции рассказали о расследовании стрельбы на Алексеевке и Энергетической

25 сентября 2017 г. 15:53
163 просмотра

На сегодняшний день не предъявлено никому подозрений ни по факту стрельбы на улице Энергетической, ни по перестрелке у детского сада на Алексеевке.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, потерпевшего во время стрельбы на улице Энергетической планируют опросить 26 сентября, он ещё находится в больнице, сейчас правоохранители советуются с врачами.

По предварительным данным правоохранителей, оба конфликта не связаны между собой.

А пострадавший после стрельбы на Алексеевке, Пушкарёв, подчёркивают в полиции, утверждает, что не заинтересован в даче показаний.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.