В полиции рассказали о расследовании стрельбы на Алексеевке и Энергетической

На сегодняшний день не предъявлено никому подозрений ни по факту стрельбы на улице Энергетической, ни по перестрелке у детского сада на Алексеевке.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, потерпевшего во время стрельбы на улице Энергетической планируют опросить 26 сентября, он ещё находится в больнице, сейчас правоохранители советуются с врачами.

По предварительным данным правоохранителей, оба конфликта не связаны между собой.

А пострадавший после стрельбы на Алексеевке, Пушкарёв, подчёркивают в полиции, утверждает, что не заинтересован в даче показаний.