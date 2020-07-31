В Польше очередной "антирекорд" прироста больных коронавирусом

Правительство Польши может усилить "коронавирусные" штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По словам министра здравоохранения Войцеха Андрусевича, из-за второго подряд "антирекорда" по приросту больных возможно возвращение жесткого карантина.

"Если следующие несколько дней мы продолжим видеть рост числа заражений за пределами "вспышек", и если будем видеть, что люди не выполняют действующие санитарные правила, возможны более категоричны меры для обеспечения соблюдения этих правил", - отметил Андрусевич.

В частности, речь идет о более ощутимых суммах штрафов за нарушения.

Он также отметил, что Минздрав выдаст дополнительные рекомендации, если продолжится тенденция к росту числа заражений, но "пока рано говорить, на какой" шаг назад "мы вернемся, если будем возвращаться".

Отметим, сегодня Польша второй день подряд зарегистрировала "антирекорд" прироста больных за все время эпидемии. Вчера подтвердили 615 новых случаев, сегодня - 657.