В Польше устроили облаву на фирмы, которые трудоустраивали украинцев

26 декабря 2017 г. 17:42
Источник: ТСН.ua
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 Польские пограничники из Поморского воеводства проверили деятельность двух фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев в регионе.

Пограничники проверили легальность занятости 317 иностранцев и обнаружили незаконное трудоустройство 207 иностранцев, передает Польское радио. Среди них - 195 из Украины и 12 из Грузии.

Отмечается, что фирмы нанимали работников с нарушением сроков, указанных в заявлениях о намерении поручить работу иностранцу, а также без письменных договоров и разрешений на работу.

Иностранцев отправляли на работу в несколько фирм на территории Поморского и Западнопоморского воеводств. Они работали, в основном, в заведениях обработки рыбы и в промышленном производстве. По словам пограничников, документация была составлена хаотично, имела много недостатков и ошибок.

По мнению правоохранителей, в Польше иностранцев могли ввести в заблуждение и таким образом свести их к незаконному выполнения труда. Работодателям грозит штраф в размере до 10 тысяч злотых.

Ранее сообщалось, что в 2017 году количество мигрантов украинского происхождения составляла 8 млн человек. Сейчас больше всего украинцев живет в России – 4,4 млн, в Польше и Канаде – 1,2 млн, в США проживает 940 тысяч, в Бразилии – 500 тысяч человек. Украинцы мигрируют также в Италии (231 тыс. человек) и Германии (230 тыс. человек). 

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