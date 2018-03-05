В Польше в трамвае жестоко избили украинца из-за его национальности

Правозащитники просят всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников

В польском городе Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца из-за его национальности.

Об этом сообщает Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае № 31 во Вроцлаве. Они избили его и скрылись",– говорится в сообщении.

Правозащитники просят всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников.

Отмечается, что избиение сопровождалось оскорблениями в сторону украинца по национальному признаку.

Инцидент произошел вечером 2 марта возле автовокзала.

Ранее поляк побил двух украинцев за их национальность. Инцидент произошел в Варшаве на остановке общественного транспорта. Двое украинцев ждали автобус. Когда они садились в автобус, одного из украинцев оттолкнул какой-то мужчина, а потом начал бить обоих кулаками в голову уже во время движения в присутствии других пассажиров. Нападающий оскорблял и кричал на украинцев. А когда автобус остановился, мужчина выскочил и скрылся.