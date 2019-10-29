 

В Польшу и Литву появились новые авиарейсы

29 октября 2019 г. 14:49
Источник: Ryanair
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Ryanair открывает прямые рейсы в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша) из аэропорта Харькова, об этом сообщается на сайте авиакомпании. 

График: рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. По времени полет занимает 1:00 45 минут.

Стоимость билета в один конец:
• Харьков - Познань - от 572 гривен;
• Харьков - Вильнюс - 449-695 гривен. 

Сейчас действует акция на оба маршрута: по безбагажним тарифу стоимость билета стартует от 419 грн, но количество таких билетов ограничено.

Купить билет по акционной цене можно до 30 октября.В 

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