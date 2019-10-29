В Польшу и Литву появились новые авиарейсы

Ryanair открывает прямые рейсы в Вильнюс (Литва) и Познань (Польша) из аэропорта Харькова, об этом сообщается на сайте авиакомпании.

График: рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. По времени полет занимает 1:00 45 минут.

Стоимость билета в один конец:

• Харьков - Познань - от 572 гривен;

• Харьков - Вильнюс - 449-695 гривен.

Сейчас действует акция на оба маршрута: по безбагажним тарифу стоимость билета стартует от 419 грн, но количество таких билетов ограничено.

Купить билет по акционной цене можно до 30 октября.В