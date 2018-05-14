В Полтаве на суд по делу Кернеса не прибыли свидетели, назначена новая дата

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы проходило судебное заседание по делу по обвинению харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Городской Дозор.

На сегодняшнем заседании должны были допросить 9 оставшихся свидетелей стороны гособвинения.

Геннадий Кернес с охранниками – Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые проходят по делу как подозреваемые, сегодня прибыли в Киевский райсуд Полтавы. Также прибыли несколько адвокатов стороны защиты.

Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом.

В 12.02 в зал судебных заседаний зашел судья и судебное заседание началось.

Свидетели обвинения, которые неоднократно вызывались судом для дачи показаний, на сегодняшнее заседание не приехали.

Прокурор Ганилов объяснил суду, что местонахождение свидетелей установить не получается и, в связи с этим заявил ходатайство о принудительном приводе свидетелей сотрудниками Нацполиции Украины.

Ходатайство прокурора поддержала и сторона защиты, и адвокаты потерпевших.

Судья Антонов отказал в ходатайстве, мотивируя отказ тем, что доставлять свидетелей должны стороны судебного процесса.

По его словам, суд сделал уже все возможное.

Далее судья Антонов настоятельно предложил приступить к допросу свидетелей стороны защиты.

Прокурор выразил мнение, что перейти к допросу свидетелей стороны защиты можно только после допроса свидетелей обвинения.

Сторона защиты также заявила, что если сейчас перейти к допросу их свидетелей, то будет нарушено законодательство и право подзащитных на защиту.

Ранее по девяти свидетелям стороны гособвинения судом уже четыре раза применялся принудительный привод.

Адвокат попросила суд дать последнюю возможность представителям обвинения для доставки их свидетелей в суд .

Суд согласился и объявил перерыв до 21 мая.

Согласно решению суда, обе стороны должны обеспечить явку своих свидетелей.