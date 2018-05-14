В Полтаве на суд по делу Кернеса не прибыли свидетели, назначена новая дата

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы проходило судебное заседание по делу по обвинению харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает Городской Дозор.
На сегодняшнем заседании должны были допросить 9 оставшихся свидетелей стороны гособвинения.
Геннадий Кернес с охранниками – Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые проходят по делу как подозреваемые, сегодня прибыли в Киевский райсуд Полтавы. Также прибыли несколько адвокатов стороны защиты.
Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов со своим адвокатом.
В 12.02 в зал судебных заседаний зашел судья и судебное заседание началось.
Свидетели обвинения, которые неоднократно вызывались судом для дачи показаний, на сегодняшнее заседание не приехали.
Прокурор Ганилов объяснил суду, что местонахождение свидетелей установить не получается и, в связи с этим заявил ходатайство о принудительном приводе свидетелей сотрудниками Нацполиции Украины.
Ходатайство прокурора поддержала и сторона защиты, и адвокаты потерпевших.
Судья Антонов отказал в ходатайстве, мотивируя отказ тем, что доставлять свидетелей должны стороны судебного процесса.
По его словам, суд сделал уже все возможное.
Далее судья Антонов настоятельно предложил приступить к допросу свидетелей стороны защиты.
Прокурор выразил мнение, что перейти к допросу свидетелей стороны защиты можно только после допроса свидетелей обвинения.
Сторона защиты также заявила, что если сейчас перейти к допросу их свидетелей, то будет нарушено законодательство и право подзащитных на защиту.
Ранее по девяти свидетелям стороны гособвинения судом уже четыре раза применялся принудительный привод.
Адвокат попросила суд дать последнюю возможность представителям обвинения для доставки их свидетелей в суд .
Суд согласился и объявил перерыв до 21 мая.
Согласно решению суда, обе стороны должны обеспечить явку своих свидетелей.