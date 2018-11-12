В Полтаве началось рассмотрение апелляции на решение суда о закрытии дела Кернеса (прямая трансляция)

12 ноября 2018 г. 11:13
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Сегодня, 12 ноября, в Полтавском апелляционном суде началось рассмотрение жалобы на решение суда о закрытии уголовного дела мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Судебное заседание началось в 11:05.

Как сообщалось, из-за того, что дело будет слушаться в небольшом помещении, которое не сможет вместить всех желающих присутствовать на рассмотрении, судебное заседание транслируется онлайн.

Напомним, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело в отношении Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении майдановцев и угрозах убийством зимой 2014 года.

На решение суда о закрытии дела Кернеса Генпрокуратура подала апелляцию и начала расследование в отношении судьи, который закрыл данное дело.

Видео: 

Засідання від 12.11.2018 по справі №638/4399/15-к за обвинуваченням Кернеса Г.А. та інших

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