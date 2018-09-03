В Полтаве назначили дату рассмотрения апелляции прокуратуры о закрытии дела Кернеса

Апелляционный суд Полтавской области назначил к слушанию рассмотрение апелляционных жалоб прокуроров Генеральной прокуратуры Украины на постановление Киевского районного суда Полтавы в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Судебное заседание назначено на 13 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Полтавской области.

"Апелляционное рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, потерпевшего Ряполова С.А. и адвоката Зелькиной Т.Е. - представителя потерпевших Кутянина О.В и Ряполова С.А ., на решение Киевского районного суда Полтавы от 10 августа 2018 по обвинению Кернеса Г.А., Блинника В.Д. и Смицкого Е.Н. назначено на 13 час. 30 мин. 13 сентября 2018 в помещении Апелляционного суда Полтавской области ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 августа судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство в отношении Кернеса и двух его охранников в связи с неявкой в суд прокуроров, потерпевших и их представителей без уважительных причин.

Геннадий Кернес и двое его охранников обвинялись в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Евромайдана - Сергею Ряполову и Александру Кутянину 25 января 2014, которые впоследствии были признаны потерпевшими.

На решение суда о закрытии дела в отношении Геннадия Кернеса Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы.