В Полтаве перенесли рассмотрение апелляции по делу Кернеса

В Полтавском апелляционном суде перенесли рассмотрение апелляционных жалоб по делу харьковского городского головы и двух его охранников.

В суд не явились двое обвиняемых, сообщает Рl.suspilne.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в суд не приехал, потому что не получил повестку о вызове в суд, сообщили его защитники Гунченко, Изовитова и Плетнева.

Второй обвиняемый - Виталий Блинник – в заседание не явился из-за нахождения его на стационарном лечении. Следующее заседание суд назначил на 1 февраля.

Напомним, после того, как 10 августа в Киевском суде Полтавы после вынесения судьей постановления прекращении дела в отношении Геннадия Кернеса и его охранников представители прокуратуры и потерпевший Сергей Ряполов подали апелляцию Причина: прокуратура отказалась от поддержания обвинения. Кадры с того заседания - на экране. Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и избиении двух евромайдановцев - Сергея Ряполова и Александра Кутянина.