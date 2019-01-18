В Полтаве перенесли рассмотрение апелляции по делу Кернеса

18 января 2019 г. 13:31
29 просмотров

В Полтавском апелляционном суде перенесли рассмотрение апелляционных жалоб по делу харьковского городского головы и двух его охранников. 

В суд не явились двое обвиняемых, сообщает Рl.suspilne.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в суд не приехал, потому что не получил повестку о вызове в суд, сообщили его защитники Гунченко, Изовитова и Плетнева. 

Второй обвиняемый - Виталий Блинник – в заседание не явился из-за нахождения его на  стационарном лечении. Следующее заседание суд назначил на 1 февраля.

Напомним, после того, как 10 августа в Киевском суде Полтавы после вынесения судьей постановления  прекращении дела в отношении Геннадия Кернеса и его охранников представители прокуратуры и потерпевший Сергей Ряполов подали апелляцию Причина: прокуратура отказалась от поддержания обвинения. Кадры с того заседания - на экране. Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и избиении двух евромайдановцев - Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.