В Полтаве по делу Кернеса объявлено решение

В Киевском райсуде Полтавы закончилось рассмотрение уголовного дела по обвинению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Как сообщает Громадське.Полтава, в 10:30 из совещательной комнаты вернулся судья Андрей Антонов.

В течение часа судья зачитывал полный обзор дела и по данному делу принял следующее решение: уголовное производство в отношении Блинника Виталия, Евгения Смицкого и Геннадия Кернеса закрыть.

По словам судьи, неявка без уважительных причин прокуроров приравнивается к отказу от обвинения и является основанием для закрытия дела. Суд лишен возможности определить обвинения по существу.

Постановление может быть обжаловано в течение семи дней.

Напомним, Кернеса и двух охранников обвиняли в пытках активистов харьковского евромайдан зимой 2014-го года. Харьковского городского голову обвиняли по трем статьям: ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (УК) Украины ("Пытки"), ч. 2 ст. 127 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 129 УК Украины ("Угроза убийством").

Сами же обвиняемые не считают себя виновными, а дело называют сфальсифицированным.

За все время по этому делу состоялось 75 судебных заседаний.