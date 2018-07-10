В Полтаве по делу Кернеса заслушали сторону защиты, суд - в совещательной комнате

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы слушалось дело по обвинению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Об этом сообщил Городской Дозор.

Напомним, судебное разбирательство по делу находится на стадии дебатов.

С тех пор, как по делу участники процесса перешли к стадии судебных дебатов, сторона обвинения в лице 19 прокуроров и сторона потерпевших со своими представителями перестали приходить на заседания.

Как сообщалось, прокуроры и адвокат Зелькина ссылаются на занятость. Однако каких-либо документов, подтверждающих, в каких конкретно судебных процессах они задействованы, ни прокуроры, ни адвокат Зелькина суду не предоставили.

Таким образом, сторона обвинения не явилась на шесть заседаний, неоднократно срывая судебные дебаты.

Адвокаты Геннадия Кернеса расценивают ситуацию с неявкой стороны гособвинения как затягивание и саботаж судебного процесса.

Напомним, что по данному делу в судебном процессе участвует 19 прокуроров.

Сегодня в заседании присутствовали только Геннадий Кернес, Евгений Смицкий, Виталий Блинник и их защитники.

Адвокаты Геннадия Кернеса считают, что прокуроры не принимают участия в судебном процессе, потому что им нечего сказать в судебных дебатах, поэтому прокуроры уже вторую неделю просто не приезжают на судебные заседания.

Ссылаясь на закон о защите прав человека, адвокат Юлия Плетнева попросила суд принять решение, поскольку прокуроры «фактически отказались от обвинения и не желают присутствовать в судебных процессах».

Адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова заявила, что сейчас суд не может удалиться в совещательную комнату, поскольку сторона защиты ещё не высказала свою позицию в дебатах.

По ее мнению, прокуроры своей неявкой в суд фактически уже высказали свое мнение по поводу обвинения, и сейчас уже можно уже перейти к дебатам, чтобы сторона защиты могла озвучить свои защитные речи.

Ее поддержали присутствующие в зале участники процесса.

После перерыва в судебном заседании защитники мэра выступили с защитными речами и единогласно просили суд оправдать всех троих подозреваемых: Геннадия Кернеса, Евгения Смицкого и Виталия Блинника, а производство по делу - закрыть.

Как сообщает Городской Дозор, судья Антонов отправился в совещательную комнату для принятия решения.

Сообщается, что о дате следующего заседания судья уведомит участников судебного процесса дополнительно.

Сам Геннадий Кернес , комментируя сегодняшний судебный процесс, написал на своей странице в Facebook следующее:

«Кажется, Полтавская сага подходит к концу.

В связи с систематической неявкой в суд стороны обвинения, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по моему делу и делу моих охранников.

7 заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд. Не явились и сегодня. Без них судья посчитал проведение дебатов бессмысленным».

«Ждем уже окончательного решения, которое поставит точку в этом сфабрикованном деле, тянущемся более четырех лет. Надеюсь, решение будет озвучено в ближайшее время», - добавил городской голова.