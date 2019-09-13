 

В Полтаве суд оштрафовал Кернеса за неявку на заседание

13 сентября 2019 г. 16:31
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Полтавский апелляционный суд оштрафовал мэра Харькова Геннадия Кернеса за неявку на заседание без уважительных причин на сумму в 1921 гривну, сообщает UA.Харків.

Как сообщается, в судебное заседание в Полтаву сегодня Кернес не приехал, однако по электронной почте прислал ходатайство, сообщив причину своей неявки в суд сегодня.

В ходатайстве речь идет о том, что мэр Харькова не может прибыть на рассмотрение дела из-за  необходимости присутствия его как мэра Харькова на официальной встрече для подписания меморандума о модернизации города.

Прокурор по делу заявил ходатайство, которым просил применить к Кернесу принудительный привод и оштрафовать его в соответствии с законом. Суд ходатайство удовлетворил частично. Привод не применяли. 

Судебное заседание перенесли на 18 октября.

Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников Евгения Смицкого и Виталия Блинника обвиняют в похищении и избиении двух участников харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Дело рассматривали по существу в Киевском райсуде Полтавы с октября 2015 года. В августе 2018 судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство, расценив неявку в суд представителей обвинения на 7 заседаний подряд как бездействие.

Представители Генпрокуратуры и потерпевший Сергей Ряполов подали апелляции на решение суда. 

Начать рассмотрение дела Геннадия Кернеса Полтавский апелляционный суд не может с прошлой осени.  Материалы дела передали в Полтавский апелляционный суд в конце августа 2018.

С тех пор заседания переносили более 10 раз. Сам Кернес в апелляционный суд ни разу не приехал.

 

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