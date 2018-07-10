В Полтаве в деле Кернеса остался прежний судья

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы рассматривалось заявление об отводе судьи Андрея Антонова.

Как сообщает Городской Дозор, сегодня также, как и накануне, очередной раз в суд не явились прокуроры, потерпевшие и их защитники.

В зале рассматривается заявление Зелькиной об отводе судьи Антонова.

Как известно, в данном судебном процессе заявление об отводе судьи подается уже третий раз.

Также адвокат Зелькина подала заявление, что в связи с занятостью не может участвовать в судебном процессе ранее чем с 15 июля.

В своем заявлении адвокат Зелькина просит не рассматривать сегодня заявление об отводе судьи, а перенести заседание в связи с ее занятостью.

Адвокат Геннадия Кернеса обращает внимание, что представитель потерпевших уже шестой раз не является на заседание.

Адвокаты мэра расценивают это как затягивание процесса и настаивают на рассмотрении заявления.

Защитник Кернеса просит обратить внимание на то, что, согласно УПК, во время рассмотрения заявления его автор должен аргументировать свою позицию в суде. Однако в заявлении Зелькиной, поданном в электронной форме, отсутствует информация о желании Зелькиной дать какие-либо дополнения в вопросе об отводе судьи Андрея Антонова. Поэтому адвокаты Кернеса настаивают, что данное заявления можно рассмотреть без ее присутствия.

Выслушав мнения всех присутствующих участников процесса, судья Кулиш удалился в совещательную комнату, где принял решение заявление Зелькиной об отводе судьи Антонова оставить без удовлетворения.

Как сообщает Городской Дозор, участники процесса ждут судью Антонова, чтобы продолжить слушание дела.