В Полтаве в суд, где будет слушаться дело Кернеса, пытались пронести оружие

10 августа 2018 г. 10:24
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Сегодня в Киевском райсуде Полтавы должно состояться судебное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников, слушанием назначенное на 10 часов утра.

Как сообщает местное издание «Лтава», по информации корреспондентов издания, находящихся на месте, в зал суда один из парней пытался пронести оружие.

Мужчину в черной футболке, у которого обнаружили пистолет, не пропустили полицейские. 

Возле здания суда усилена охрана.

Как сообает Городской Дозор, у одного из активистов во время проверки нашли оружие, по предварительной информации, это травматический пистолет. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов.

Полицеские завели мужчину в здание для выяснения личности, проверки наличия документов на оружие, после чего сообщили, что оружие на время процесса у него заберут.

 

 

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