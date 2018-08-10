В Полтаве в суд, где будет слушаться дело Кернеса, пытались пронести оружие

Сегодня в Киевском райсуде Полтавы должно состояться судебное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников, слушанием назначенное на 10 часов утра.

Как сообщает местное издание «Лтава», по информации корреспондентов издания, находящихся на месте, в зал суда один из парней пытался пронести оружие.

Мужчину в черной футболке, у которого обнаружили пистолет, не пропустили полицейские.

Возле здания суда усилена охрана.

Как сообает Городской Дозор, у одного из активистов во время проверки нашли оружие, по предварительной информации, это травматический пистолет. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов.

Полицеские завели мужчину в здание для выяснения личности, проверки наличия документов на оружие, после чего сообщили, что оружие на время процесса у него заберут.