В Полтавской области – новый прокурор

14 декабря 2019 г. 20:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя - Ярослава Голынского.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Трепак назвал ключевые приоритеты в работе органов прокуратуры Полтавской области, которыми является противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы.

"Реформа делается для того, чтобы построить объективно новую прокуратуру, где принципами в работе будут честь и совесть. Этот процесс непростой, но он необходим. Этого требует общество", - сказал заместитель Генпрокурора.

В свою очередь Ярослав Голынский поблагодарил за доверие и заверил, что направит работу коллектива на обеспечение поставленных задач.

Ярослав Голынский родился в 1985 году в Тернополе. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.

 

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