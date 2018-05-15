В Померках лесоруб-нелегал напилил деревьев более чем на 20 тысяч гривен

Прокуратура объявила подозрение 46-летнему харьковчанину по факту незаконной порубки леса (ч.ч. 1,2 ст. 246 УК Украины) на территории Шевченковского района города.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчина без разрешительных документов бензопилой пилил дубы и клены на территории ландшафтного парка "Сокольники - Померки".

Мужчина объяснил, что хотел продать деревья на дрова и таким образом подзаработать.

Общая сумма ущерба составляет более 20 тысяч гривен.

Готовится судебный иск о возмещении убытков, причиненных незаконной вырубкой деревьев.

Следствие продолжается.