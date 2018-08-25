В понедельник автобус №18э и троллейбус №1 изменят маршрут

25 августа 2018 г. 14:30
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С 9:00 до 17:00 27 августа движение транспорта через разворотный круг по пр. Героев Сталинграда будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по пр. Героев Сталинграда.

На этот период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.

Также с 9:00 до 17:00 27 августа автобус №18э будет осуществлять разворот на перекрестке пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау.

Кроме того, с 9:30 до 15:00 27 августа троллейбус №1 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Ст. м. «Дворец спорта» - пр. Петра Григоренко - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».

 

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