В понедельник два харьковских троллейбуса поменяют маршрут

25 апреля 2020 г. 11:35
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Движение транспорта по ул. Молочной, на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Броненосца «Потемкин», будет ограничено с 8:30 до 10:30 в понедельник, 27 апреля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийных веток деревьев, нависающих над контактной сетью троллейбусов. Объезд участка будет организован по прилегающим улицам.

В этот же день, с 9:00 до 11:00, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», от разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины» до ул. Молочной, ул. Молочной, от ул. Броненосца «Потемкин» до ул. Богдана Хмельницкого, ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной и пер. Костюринскому, от ул. Богдана Хмельницкого до пл. Павловской.

Троллейбусы будут курсировать так:

  • №24: разворотный круг «602 м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
  • №46: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

 

 

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