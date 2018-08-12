В понедельник харьковские автобусы №18э и 102э временно изменят маршруты

12 августа 2018 г. 11:35
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С 8:00 до 21:00 13 августа движение транспорта через перекрестки пр. Московский - Полиграфкомбинат и пр. Московский - пр. Петра Григоренко будет запрещено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

В этот период объезжать закрытый участок транспорт будет через прилегающие перекрестки:

- пр. Московский - ул. Энергетическая;

- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.

Также с 8:00 до 21:00 13 августа автобусы № 18э и 102э будут курсировать по измененному маршруту:

№18э: изменит конечную остановку и будет разворачиваться на кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;

№102э: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский и далее по маршруту.

 

 

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