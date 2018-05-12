В понедельник на Салтовке изменится движение транспорта

12 мая 2018 г. 10:24
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С 8:00 до 18:00 14 мая движение транспорта по пр. Тракторостроителей на участке от Салтовского шоссе до пр. Юбилейного будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.

Транспорт будет идти в объезд по прилегающим улицам: пр. Юбилейному и ул. Гвардейцев Широнинцев.

На время ремонта автобусы будут объезжать закрытый участок так:

 №10э: пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№49э: пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№24э, 121э, 137э: пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№204э: пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.

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