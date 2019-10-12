 

В понедельник на Сумской перекроют движение: автобусы сменят маршрут

12 октября 2019 г. 10:13

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, будет запрещено с 16:00 до 20:00 14 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В связи с этим, с 16:00 до 20:00 14 октября автобусы нескольких маршрутов будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Сумской так:

№20э, 217э: изменят конечную остановку и будут высаживать пассажиров на остановке «Станция метро «Госпром»;

№78э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «Станция метро «Госпром» и изменит маршрут таким образом: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мирного шествия по улице Сумской.

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