В понедельник суд Полтавы рассмотрит жалобу ГПУ на закрытие дела Кернеса

Полтавский апелляционный суд рассмотрит жалобу на судебное решение по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса 12 ноября 2018 года.

Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

Судебное заседание назначено на 11:00.

Как говорится в сообщении, судебное заседание будет транслироваться онлайн.

Однако отмечается, что количество присутствующих в зале может быть ограничено председательствующим судьей из-за небольшого размера зала судебных заседаний.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении майдановцев и угрозах убийством зимой 2014 года.

На решение суда о закрытии дела Кернеса Генпрокуратура подала апелляцию и начала расследование в отношении судьи, который закрыл дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.