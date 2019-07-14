В понедельник Землю накроет мощная магнитная буря: советы специалистов

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14 июля 2019 г. 20:00
Источник: УНИАН
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Завтра, 15 июля, Землю накроет геомагнитная (магнитная) буря. Причиной ее возникновения являются вспышки на Солнце, в результате которых поток заряженных частиц разлетается в разные стороны, мишенью становится также и Земля. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы. Очень сильный их поток будоражит магнитное поле планеты. Этот процесс и называется магнитной бурей, которая оказывает глобальное влияние на Землю.

Эта магнитная буря является самой мощной в июле 2019 года и одной из сильнейших за последнее десятилетие.

Магнитные бури: кому и как больше всего угрожают

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница. Читайте также

Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.

Особенно магнитные бури влияют на физическое состояние метеочувствительных людей. Наибольший вред они наносят сердечно-сосудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и риск тромбоза. В этот период обостряются хронические заболевания, появляются беспокойство и страхи.

В зону риска также попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, страдающих различными расстройствами психики, поскольку в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов.

Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки. В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.

 

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