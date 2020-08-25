В порту Бейрута обнаружили около 80 контейнеров с опасными химвеществами

Ливанские военные специалисты и их французские коллеги нашли 79 контейнеров с опасными химическими веществами в порту Бейрута, где в начале этого месяца произошли два взрыва.

Об этом сообщает агентство ANI.

"За период между 14 и 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также 54 контейнера, содержащих другие химические вещества, утечка из которых может быть катастрофической", - заявила ливанская армия в понедельник, 24 августа.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии.

По предварительной версии, причина взрыва - попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра).

Как позже выяснилось, вещество было конфисковано с корабля, который принадлежал российскому бизнесмену из Хабаровска, проживающему на Кипре - Игорю Гречушкину. Судно должно было идти по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Мозамбик.

В результате разрушений более 300 000 жителей столицы Ливана остались без крыши над головой. Погибли 158 человек, среди них - жена посла Нидерландов и украинец Уильям Азар.

Шесть тысяч человек получили ранения, еще несколько десятков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Губернатор Бейрута заявил, что ущерб от взрыва в порту может достичь 15 миллиардов долларов.