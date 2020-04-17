Завполиклиникой на Харьковщине рассказала о случае заболевания коронавирусом в Ольшанах

17 апреля 2020 г. 12:50
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В пгт. Ольшаны Харьковской области выявили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом рассказала Татьяна Деменко, заведующая солоницевской поликлиникой в своем официальном обращении к местному населению, которое было опубликовано на одном из YouTube-каналов 16 апреля.

По ее словам случай COVID-19 подтвержден у жительницы поселка Ольшаны. Она же, по данным завполиклиникой, является женой ЛОР-врача, работающего в Солоницевской поликлинике.

Мужа врача заболевшей не было на работе, поскольку он находился в отпуске.

Как рассказала медик, заболевшая женщина находилась на лечении в ольшанской больнице с диагнозом острая пневмония.

"Однако когда ее состояние начало ухудшаться, была вызвана спецбригада, которая провела экспресс-тестирование на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Кроме семьи больной, обследован весь персонал Ольшанской больницы. Все обследованные находятся в настоящее время на обсервации. Больница закрыта. Врачи и больные, которые там остались, будут на обсервации 14 дней", - отметила заведующая поликлиники.

Также заведующая поликлиникой сообщила, что один из контактных людей, который находился в больнице на лечении, является жителем Солоницевки, накануне у него был взят материал для ПЦР-исследования.

Напомним, как сообщалось, в Харьковской области за последние сутки в области подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19.

 

Видео: 

Татьяна Деменко, заведующая поликлиники пгт Солоницевка | Официальное обращение от 16.04 по COVID-19

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