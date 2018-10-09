В поселке под Харьковом голодает 5-летний ребенок - соцсети

09 октября 2018 г. 16:32
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Пользователи соцсетей сообщают о том, что в поселке Чкаловское Чугуевского района в неблагополучной многодетной семье проживает 5-летний ребенок.

«Живут они в общежитии по ул.Чкалова 29/28, мать Ярика, Тарасова Нина Сергеевна, сильно пьёт, и что у них в комнате ужасные условия, нет ни электричества, ни других условий для нормального существования. Горе мама может бросить его голодным и уйти в загул на несколько дней. Старших детей, а их четверо, Юля, Данил, Карина, Владислава, забрало государство, а самого младшего оставило ей на издевательство. На данный момент её нет уже 4 дня, а ребёнок ходит голодный и его подкармливают соседи», - говорится в сообщении в местной группе ЧЕСТНО-ПРО-ЧУГУЕВ.

Также сообщается, что соцслужбы знают о ситуации в этой семье.

В комментариях под постом все небезразличные пользователи рекомендуют свидетелям ситуации обратиться в социальную службу и требуют от местных чиновников вмешаться в ситуацию, пока не произошло более тяжких последствий для ребенка.

 

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