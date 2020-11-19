В поселке под Харьковом мужчина застрелил соседскую собаку: открыто уголовное дело

19 ноября 2020 г. 19:35
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В Чугуевском районе Харьковской области произошел случай жестокого обращения с животным, о котором рассказала в соцсетях жительница Новой Покровки. Женщина рассказала, что ее собаку застрелил сосед, когда пес забежал на его огород.

«13 ноября 2020 года погиб наш член семьи - пес Эльф. Его застрелил из пневматического ружья сосед по даче», - написала она на своей странице в Фейсбук, обращаясь к зоозащитникам и всем неравнодушным.

Полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с животным.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обратившаяся 17 ноября в местный отдел полиции с заявлением 44-летняя женщина рассказала полицейским о том, что сосед выстрелил из пневматического оружия в ее собаку, которая забежала на его огород. 

От полученных травм пес умер.

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. 

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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