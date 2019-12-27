В Харькове двое подростков жили в непригодных условиях: детей отправили в больницу

В Киевском районе города двое несовершеннолетних детей проживали в непригодных для них условиях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, данный факт зафиксировала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия во время выезда на ссору сожителей в Киевском районе 25 декабря.

В тот день около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Звездной возникла ссора между сожителями.

На месте происшествия мобильная группа обнаружила 71-летнего обидчика, на которого был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 КУоАП.

Также мужчину обязали срочно покинуть место жительства 56-летней пострадавшей без предоставления ему другого жилья.

Кроме того, при осмотре квартиры были обнаружены несовершеннолетние дети: 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые временно проживали со своей 43-летней матерью в данной квартире.

Как выяснили правоохранители, условия, в которых оказались дети, не соответствовали надлежащим санитарным нормам.

Полицейские сообщили об этом в Службу по делам детей в Киевском районе и вызвали бригаду скорой неотложной помощи.

После осмотра детей направили вместе с матерью в Харьковскую городскую многопрофильную больницу №18.

В настоящее время семьей занимаются социальные службы.

Здоровью детей ничего не угрожает.