В Харькове двое подростков жили в непригодных условиях: детей отправили в больницу

27 декабря 2019 г. 11:45
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В Киевском районе города двое несовершеннолетних детей проживали в непригодных для них условиях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, данный факт зафиксировала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия во время выезда на ссору сожителей в Киевском районе 25 декабря. 

В тот день около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Звездной возникла ссора между сожителями. 

На месте происшествия мобильная группа обнаружила 71-летнего обидчика, на которого был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 КУоАП. 

Также мужчину обязали срочно покинуть место жительства 56-летней пострадавшей без предоставления ему другого жилья. 

Кроме того, при осмотре квартиры были обнаружены несовершеннолетние дети: 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые временно проживали со своей 43-летней матерью в данной квартире. 

Как выяснили правоохранители, условия, в которых оказались дети, не соответствовали надлежащим санитарным нормам. 

Полицейские сообщили об этом в Службу по делам детей в Киевском районе и вызвали бригаду скорой неотложной помощи. 

После осмотра детей направили вместе с матерью в Харьковскую городскую многопрофильную больницу №18. 

В настоящее время семьей занимаются социальные службы. 

Здоровью детей ничего не угрожает. 

 

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