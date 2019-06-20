В повреждении памятника в саду Шевченко подозревают харьковского студента

В разрушении монумента в честь провозглашения независимости Украины в саду Шевченко подозревают студента одного из харьковских вузов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, пятикурснику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 298, ч. 1 ст. 296 УК Украины (умышленное незаконное повреждение объекта культурного наследия и хулиганство).

Как установлено, в начале мая этого года 21-летний подозреваемый отдыхал с товарищами на территории сада им. Т. Г. Шевченко. Компания принимала алкоголь.

Затем, уже будучи нетрезвым, злоумышленник начал расшатывать плиту с надписью «В честь самоопределения украинской нации», которая была установлена ​​по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В результате хулиганских действий студента памятный знак упал и раскололся на две части.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За разрушение объекта культурного наследия ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как известно, согласно приказу директора Департамента культуры и туризма облгосадминистрации под № 142 от 15 октября 2015 года, указанную плиту внесли в перечень объектов культурного наследия.