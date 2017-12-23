В правительстве назвали сумму зарплаты, которая остановит трудовую миграцию украинцев в страны Европы

23 декабря 2017 г. 14:30
Источник: ВВС-Украина
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Вице-премьер-министр Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая остановила бы массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны Восточной Европы.

Министр заявил, что сейчас в Польше работает более миллиона украинцев, а в странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовых мигрантов из Украины.

"Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро или 25-30 тысяч грн", - рассказал Зубко.

По мнению чиновника, только резкое повышение оплаты труда в Украине остановит миграцию.

"Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", - считает чиновник.

Он не уточнил, когда в Украине зарплаты могут вырасти до такого уровня.

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет приблизительно 6 тысяч гривен. Однако большая часть населения Украины, особенно в сельской местности и небольших городах, могут найти работу только на 3-4 тысяч гривен в месяц.

Из-за этого украинцы массово увольняются с работы и едут на заработки в Польшу, где действует упрощенная система временного легального трудоустройства для украинцев.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3 200 гривен, а с первого января ее повысят до 3 700 гривен.

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