В праздничную ночь харьковчан будут охранять 2,5 тысячи полицейских

26 апреля 2019 г. 14:51

В эти выходные на Харьковщине пройдут массовые мероприятия по случаю Пасхи.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, к охране порядка будут привлечены более 2500 правоохранителей.

Так, в ночь с 28 на 29 апреля в 317 церквях города и области будут проводиться богослужения. Непосредственно возле храмов будут нести службу 930 сотрудников полиции.

Для поддержания общественного порядка на территории населенных пунктов в праздничную ночь будут привлечены 1000 правоохранителей - 700 сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии. Также 590 работников полиции следить за порядком на кладбищах региона 28 апреля.

Ожидается, что участие в богослужения примут около 250 тысяч человек.

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