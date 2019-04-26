В праздничную ночь харьковчан будут охранять 2,5 тысячи полицейских

В эти выходные на Харьковщине пройдут массовые мероприятия по случаю Пасхи.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, к охране порядка будут привлечены более 2500 правоохранителей.

Так, в ночь с 28 на 29 апреля в 317 церквях города и области будут проводиться богослужения. Непосредственно возле храмов будут нести службу 930 сотрудников полиции.

Для поддержания общественного порядка на территории населенных пунктов в праздничную ночь будут привлечены 1000 правоохранителей - 700 сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии. Также 590 работников полиции следить за порядком на кладбищах региона 28 апреля.

Ожидается, что участие в богослужения примут около 250 тысяч человек.