В праздничные дни в Харькове будет плюсовая температура и дождь

31 декабря 2020 г. 14:55
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Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в пятницу в городе – ночью без существенных осадков, днем - небольшой дождь, местами туман, гололед, на дорогах – гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – около нуля, днем - 1-3 градуса тепла.

В субботу, 2 января, ожидается облачная погода, ночью – небольшие осадки, местами туман, гололед, ветер - 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 0-5 градусов тепла.

В воскресенье, 3 января, - облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами на дорогах гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 0-5 градусов тепла. 

 

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