В приемной главы ХОГА родители бросили 5-летнего ребенка

В приемной главы Харьковской ОГА сегодня днем, 27 декабря, родители бросили 5-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, днем в полицию поступило сообщение о том, что в помещении ХОГА находится ребенок без сопровождения взрослых.

На месте правоохранители установили, что мужчина и женщина с 5-летним сыном приходили в учреждение. Затем ребенка оставили там. Позже родители вернулись за сыном.

По факту ненадлежащего ухода за ребенком полиция составила админпротокол по ст. 184 КУпАП.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

