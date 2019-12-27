В приемной главы ХОГА родители бросили 5-летнего ребенка

27 декабря 2019 г. 19:09
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В приемной главы Харьковской ОГА сегодня днем, 27 декабря, родители бросили 5-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, днем в полицию поступило сообщение о том, что в помещении ХОГА находится ребенок без сопровождения взрослых.

На месте правоохранители установили, что мужчина и женщина с 5-летним сыном приходили в учреждение. Затем ребенка оставили там. Позже родители вернулись за сыном.

По факту ненадлежащего ухода за ребенком полиция составила админпротокол по ст. 184 КУпАП.

Все обстоятельства происшествия выясняются.
 

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