В прокуратуре Харьковской области - коронавирус: прием граждан не проводится

По состоянию на сегодня, 12 августа, в прокуратуре Харьковской области коронавирус выявили у 7 сотрудников. На входе в здание всем измеряют температуру, вход без масок туда запрещен. Для проведения следственных действий выделена специальная комната.Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что болезнь у сотрудников протекает в легкой форме, и рассказал, что были проверены все контактные лица, которым сделали ПЦР-тесты, показавшие негативный результат.

"Трижды областная СЭС проводила дезинфекцию после выявления фактов коронавируса среди сотрудников. Физический прием граждан сейчас не проводится. Свои заявления люди могут направить на электронную почту, оставить в ящике для корреспонденции или связаться с сотрудником прокуратуры по телефону", - отметил Чубенко.