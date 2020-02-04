В прокуратуре Харьковской области состоялось координационное совещание

Расследование актуальных для общества преступлений, в том числе организованными группами, коррупционных связей, криминала в банковской системе. Также в сфере оборота наркотиков и нарушения прав человека правоохранителями. Это 6 приоритетных направлений, определенных Генпрокурором по работе на текущий год.

Из них для Харьковщины сейчас является самым болезненным вопрос незаконной вырубки леса, добычи полезных ископаемых, и преступления, связанные с незаконным оборотом подакцизных товаров, отметил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области

Переконаний, що правоохоронні органи області спільно працюють, нарощують обмін інформацією та націлені на завершення актуальних кримінальних проваджень у стислі строки. Водночас, від кожного керівника правоохоронного відомства вимагаю забезпечити персональну відповідальність за доручену справу, а також поставити роботу так, щоб ваші підлеглі не йшли на будь-які корупційні домовленості та вчиняли беззаконня над бізнесом

В прокуратуре Харьковской области сегодня состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов области. В частности, были вынесены вопросы состояния и эффективности противодействия преступности, ее организованным формам и определению ключевых приоритетов деятельности на текущий год.

Андрей Кравченко, первый заместитель прокурора Харьковской области

Поставлені перед нами завдання вимагають рухатися швидше, зважаючи на запити суспільства, небезпеку та комфорт. Водночас, нам на повну потужність необхідно включитись та звершити ті скоординовані процеси, які розпочаті наприкінці минулого року

Так, по словам Андрея Кравченка, пока результаты работы не в полной мере соответствуют имеющейся криминогенной ситуации. Хотя в то же время наблюдается уменьшение тяжких уголовных правонарушений, преступлений против основ национальной безопасности и преступлений совершенных несовершеннолетними.