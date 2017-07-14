В прокуратуре рассказали подробности задержания на Алексеевке

Дергачевская местная прокуратура обратилась в суд с требованием взять под стражу 26-летнего гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии.

Разоблачили мужчину 13 июля текущего года. Во время задержания на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ, мужчина оказал сопротивление и пытался убежать.

Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в г. Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с окончанием срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов).

Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника на Россию.