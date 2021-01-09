В пяти районах Харькова сегодня отключили воду: ареса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), 74-г (п. №1) до 20:00 09.01.21 г.; ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.21 г.; ул. Деревянко, 1 (п. №3, стояк), ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 55 до 20:00 09.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 24 (п. №1, стояк) до 00:00 09.01.21 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 09.01.21 г.; пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 17:00 10.01.21 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 09.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (стояк) до 20:00 09.01.21 г.