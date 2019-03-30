В Пятихатках из бетонной западни почти сутки спасали троих котят (видео)

В Харькове из вентиляционной шахты многоэтажки, расположенной на проспекте Академика Курчатова, 12 спасли трех котят, попавших туда из-за открытых канализационных каналов.

Об этом сообщили в Службе спасения животных.

Жители одной из квартир услышали мяуканье из-за стены в ванной и вызвали волонтеров.

Прибывшие на место волонтеры определили в стене место, где находилось животное, с помощью перфоратора добрались до него и достали котенка из западни.

Однако вечером волонтером позвонила девушка из соседнего подъезда, которая также устышала мяуканье из-за стены.

Прибывшие волонтеры также определили его местонахождение и достали и его.

Однако и на этом история не закончилась: из-за стены послышалось мяуканье еще одного котенка, который сидел на уровне квартиры, расположенной на 9 этаже, но ее хозяин не открывал двери.

Долгое время волонтеры пытались достать котенка через чердак: удлиняли петлю палкой, но достать не получалось, так как малыш сидел на одном месте.

Девушка, которая вызвала волонтеров, также активно участвовала в спасательной операции.

Вышел на переговоры мужчина только спустя два часа попыток достать животное с чердака и вызова полиции.

Выяснилось, что необходимую стену хозяин квартиры уплотнил, и ее было не пробить. В квартире на 8 этаже также не было доступа к котенку.

Тогда волонтеры вызвали спасателей и совместными усилиями около двух часов ночи достали его из западни.

«Удалось его подтолкнуть, и он упал в проем с 9 на 7 этаж, прямо в руки спасателю», - рассказали в Службе спасения.

Одного котенка уже забрали, и теперь волонтеры ищут семью для двух очаровательных котят - девочки Лили и мальчика Даниеля.