В работе сети Facebook произошел глобальный сбой

В сети интернет пользователи пишут о глобальном сбое в сети Facebook. Люди из разных городов мира, в частности Киева, Токио и Милана, размещают многочисленные сообщения в твиттере, Instagram о том, что не могут зайти на свои страницы в Facebook или отправить сообщение другому пользователю.

"Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице", - такие сообщения видят многие пользователи в разных точках планеты.